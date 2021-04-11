Бубнов поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и столичным «Спартаком», передает Sportbox.

«И те, и другие сейчас хорошо выглядят, демонстрируют уверенную игру, регулярно побеждают. Думаю, победит «Спартак», который выглядит помощнее в атаке», — сказал Бубнов.

Встреча состоится 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. «Железнодорожники» расположились на третьем месте, имея в активе 43 балла.

В матче первого круга «Спартак» победил со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Джордан Ларссон и Александр Соболев.

Интересно, что в 2021 году «железнодорожники» одержали семь побед в семи матчах.

Ранее наставник «Сочи» Владимир Федотов высказался о поведении тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско.