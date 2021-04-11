Третьяк похвалил СКА за победу в 5 матче Западной конференции над ЦСКА

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился впечатлениями от пятого матча финальной серии Западной конференции между петербургским СКА и московским ЦСКА, передает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 3:2 ОТ
«Мне даже больше СКА понравился, у него было больше моментов. Они проигрывали 0-3 в серии, потом проявили характер, выиграли два матча подряд, поэтому интрига остается», — сказал Третьяк.
Также он отметил, что ЦСКА по составу выглядит посолиднее, но шансы есть у обеих команд.
Стоит отметить, что в составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Подколзин, оформивший дубль, и Кирилл Марченко.
У проигравшей команды отличились Максим Мамин и Брендан Лайпсик.
После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу подопечных Игоря Никитина.
Следующая игра состоится 12 апреля в Санкт-Петербурге. В регулярном сезоне команды провели четыре матча. Московские армейцы выиграли трижды, пропустив лишь восемь шайб.
Ранее наставник московского ЦСКА Игорь Никитин объяснил поражение от петербургского СКА в пятом матче финала Западной конференции.