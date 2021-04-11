Голкипер «Тампы» Василевский признан первой звездой игры с «Нэшвиллом»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
ХимкиТамбов
1:0
закончен
УфаАхмат
3:0
закончен
РостовРубин
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиЛидс Юнайтед
1:2
закончен
ЛиверпульАстон Вилла
2:1
закончен
Кристал ПэласЧелси
1:4
закончен
Испания / Примера
ХетафеКадис
0:1
закончен
Атлетик БАлавес
0:0
закончен
ЭйбарЛеванте
0:1
закончен
Реал МадридБарселона
2:1
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольШахтёр Д
0:3
закончен
Динамо КДнепр-1
2:0
закончен
ДеснаАлександрия
4:1
закончен
Италия / Серия А
СпецияКротоне
3:2
закончен
ПармаМилан
1:3
закончен
УдинезеТорино
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
ВердерРБ Лейпциг
1:4
закончен
ГертаБоруссия М
2:2
закончен
Айнтрахт ФВольфсбург
4:3
закончен
БаварияУнион
1:1
закончен
ШтутгартБоруссия Д
2:3
закончен
Франция / Лига 1
СтрасбургПСЖ
1:4
закончен
МонпельеМарсель
3:3
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
3:2
закончен
Даллас СтарзФлорида Пантерз
4:1
закончен
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
4:5 (Б)
закончен
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
3:4
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
6:5
закончен
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
0:5
закончен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
0:3
закончен
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
3:2 (ОТ)
закончен
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
4:0
3 период
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
1:4
перерыв
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
115:135
закончен
Бруклин НетсЛос-Анджелес Лейкерс
101:126
закончен
Юта ДжазСакраменто Кингз
128:112
закончен
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
93:117
закончен
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
118:107
4 четверть
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
111:97
4 четверть
Финикс СанзВашингтон Уизардс
134:106
закончен
Россия / Премьер-Лига
АрсеналКраснодар
14:00
СочиЗенит
16:30
Динамо МУрал
16:30
Локомотив МСпартак М
19:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскНижний Новгород
08:00
ОренбургСпартак-2
13:00
ЧертановоВелес
15:00
АкронДинамо-Брянск
15:00
ШинникАлания
15:00
ФакелТекстильщик
15:00
ЧайкаЕнисей
16:00
Краснодар-2Иртыш
16:00
НефтехимикТорпедо М
16:00
БалтикаТомь
19:00
Италия / Серия А
Интер МКальяри
13:30
СампдорияНаполи
16:00
ВеронаЛацио
16:00
ЮвентусДженоа
16:00
РомаБолонья
19:00
ФиорентинаАталанта
21:45
Англия / Премьер-лига
БёрнлиНьюкасл Юнайтед
14:00
Вест Хэм ЮнайтедЛестер Сити
16:05
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
18:30
Шеффилд ЮнайтедАрсенал
21:00
Франция / Лига 1
РеннНант
14:00
Сент-ЭтьенБордо
16:00
НиццаРеймс
16:00
ЛансЛорьян
16:00
БрестНим
16:00
МонакоДижон
18:05
ЛионАнже
22:00
Украина / Премьер-лига
ЗаряИнгулец
14:00
ВорсклаЛьвов
14:00
Рух ВМинай
17:00
Олимпик ДКолос
19:30
Испания / Примера
ВильярреалОсасуна
15:00
ВаленсияРеал Сосьедад
17:15
ВальядолидГранада
19:30
БетисАтлетико М
22:00
Германия / Бундеслига
Шальке-04Аугсбург
16:30
КёльнМайнц
19:00
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
21:00
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
23:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
01:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
02:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
03:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Астана
13:00
Парма Нижний Новгород
14:30
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсАтланта Хоукс
20:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
22:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
02:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
02:00
Даллас МавериксСан-Антонио Спёрс
03:00
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
03:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
03:00
Миннесота ТимбервулвзЧикаго Буллз
03:00
Лос-Анджелес КлипперсДетройт Пистонс
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМайами Хит
05:00
Россия / Премьер-Лига
ЦСКАРотор
19:00
Олимп ФНЛ
ВолгарьКрылья Советов
17:30
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионСаутгемптон
20:00
Брайтон энд Хоув АльбионЭвертон
22:15
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймБайер
21:30
Италия / Серия А
БеневентоСассуоло
21:45
Испания / Примера
СельтаСевилья
22:00
КХЛ / плей-офф
СКАЦСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
02:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
02:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
03:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
04:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
05:00
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
05:30
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
19:00
Химки Енисей
20:00
Евролига
Зенит Панатинаикос
20:00
НБА / регулярный чемпионат
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
02:30
Даллас МавериксФиладельфия Сиксерс
02:30
Орландо МэджикСан-Антонио Спёрс
03:00
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
04:00
Юта ДжазВашингтон Уизардс
04:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
04:00
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Голкипер «Тампы» Василевский признан первой звездой игры с «Нэшвиллом»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Андрей Василевский признан первой звездой игры с «Нэшвиллом».

Напомним, «Тампа» победила со счетом 3:0, а россиянин записал на свой счет 25-й шатаут в карьере.

Второй звездой стал игрок «Лайтинг» Росс Колтон (1+0), третье место занял вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне, отразивший 31 бросок.

В составе победителей точными бросками отметились Росс Колтон, Янни Гурд и Эрик Чернак. Россиянин Михаил Сергачев записал на свой счет голевую передачу.

В своем дивизионе «Тампа» занимает второе место, набрав 58 очков. Следующий матч «молнии» также проведут с «Нэшвиллом». Встреча состоится 14 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 3.00 по московскому времени.

«Нэшвилл» занимает в Центральном дивизионе четвертое место, имея в активе 48 баллов.

«Тампа» является действующем обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии 2020 года «Лайтинг» обыграли «Даллас Старз», за который выступает голкипер Антон Худобин.

Ранее «Миннесота» опубликовала документальный фильм о Капризове.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.