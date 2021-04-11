Голкипер «Тампы» Василевский признан первой звездой игры с «Нэшвиллом»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Андрей Василевский признан первой звездой игры с «Нэшвиллом».

Напомним, «Тампа» победила со счетом 3:0, а россиянин записал на свой счет 25-й шатаут в карьере.

Второй звездой стал игрок «Лайтинг» Росс Колтон (1+0), третье место занял вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне, отразивший 31 бросок.

В составе победителей точными бросками отметились Росс Колтон, Янни Гурд и Эрик Чернак. Россиянин Михаил Сергачев записал на свой счет голевую передачу.

В своем дивизионе «Тампа» занимает второе место, набрав 58 очков. Следующий матч «молнии» также проведут с «Нэшвиллом». Встреча состоится 14 апреля. Стартовое вбрасывание запланировано на 3.00 по московскому времени.

«Нэшвилл» занимает в Центральном дивизионе четвертое место, имея в активе 48 баллов.

«Тампа» является действующем обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии 2020 года «Лайтинг» обыграли «Даллас Старз», за который выступает голкипер Антон Худобин.

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