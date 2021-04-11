Украинский тяжелоатлет выложил провокационный пост после победы на ЧЕ в Москве

Алиса Чумак, жена украинского тяжелоатлета Дмитрия Чумака, поздравила супруга с победой на континентальном первенстве, которое проходит в Москве.

«Мой муж, я и дети безумно гордимся тобой. Гимн нашей страны особенно приятно звучит в городах Москва и Токио», — написала Алиса в Instagram.

Стоит отметить, что спортсмен после своего триумфа опубликовал на своей странице в Instagram текст песни группы «Ленинград» «Москва».

«Вчера приснился сон прекрасный —

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком», — гласят строчки композиции музыкантов из Санкт-Петербурга.

Чумак стал трехкратным чемпионом континента. Также он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. В 2016 году спортсмен участвовал в Олимпийских играх, которые прошли в Бразилии.

Примечательно, что украинская команда лидирует в командном зачете, завоевав четыре золота и одну бронзу.

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