«Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча прошла в Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-Пи Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер, Андреас Атанасиу, Алекс Иафалло и Дастин Браун.

У проигравшей команды отличились Дилан Гамбрелл и Тимо Майер.



23-летний защитник «Сан-Хосе» Никита Кныжов не сумел набрать очков за результативность.

После этого успеха калифорнийская команда набрала 38 очков и закрепилась на предпоследней строчке Западного дивизиона НХЛ.

«Акулы» с 40 баллами расположились на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой игры с «Нэшвилл Предаторз».