Дзагоев о Фернандесе: мне его уже тяжелее не понять, чем понять

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о взаимоотношениях с партнером по команде Марио Фернандесом.

По его словам, за длительный период совместной игры как в сборной, так и в клубе, между ними возникла сильная химия.

«Мы с Марио уже десять лет вместе играем, это бесследно не проходит. Если честно, то мне его уже тяжелее не понять, чем понять. Открывания Марио — просто топ, мы очень часто играем в созидании», — сказал Дзагоев в интервью Sport24.



Напомним, что в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Ивицы Олича занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 43 очка после 24 туров. В следующем поединке красно-синие дома сразятся с волгоградским «Ротором».

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