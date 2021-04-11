Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Краснодара» на матч РПЛ

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
ХимкиТамбов
1:0
закончен
УфаАхмат
3:0
закончен
РостовРубин
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиЛидс Юнайтед
1:2
закончен
ЛиверпульАстон Вилла
2:1
закончен
Кристал ПэласЧелси
1:4
закончен
Испания / Примера
ХетафеКадис
0:1
закончен
Атлетик БАлавес
0:0
закончен
ЭйбарЛеванте
0:1
закончен
Реал МадридБарселона
2:1
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольШахтёр Д
0:3
закончен
Динамо КДнепр-1
2:0
закончен
ДеснаАлександрия
4:1
закончен
Италия / Серия А
СпецияКротоне
3:2
закончен
ПармаМилан
1:3
закончен
УдинезеТорино
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
ВердерРБ Лейпциг
1:4
закончен
ГертаБоруссия М
2:2
закончен
Айнтрахт ФВольфсбург
4:3
закончен
БаварияУнион
1:1
закончен
ШтутгартБоруссия Д
2:3
закончен
Франция / Лига 1
СтрасбургПСЖ
1:4
закончен
МонпельеМарсель
3:3
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
3:2
закончен
Даллас СтарзФлорида Пантерз
4:1
закончен
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
4:5 (Б)
закончен
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
3:4
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
6:5
закончен
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
0:5
закончен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
0:3
закончен
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
3:2 (ОТ)
закончен
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
5:0
закончен
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
2:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
115:135
закончен
Бруклин НетсЛос-Анджелес Лейкерс
101:126
закончен
Юта ДжазСакраменто Кингз
128:112
закончен
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
93:117
закончен
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
125:109
закончен
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
118:103
закончен
Финикс СанзВашингтон Уизардс
134:106
закончен
Россия / Премьер-Лига
АрсеналКраснодар
0:0
перерыв
СочиЗенит
16:30
Динамо МУрал
16:30
Локомотив МСпартак М
19:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскНижний Новгород
0:1
закончен
ОренбургСпартак-2
5:2
закончен
ЧертановоВелес
15:00
АкронДинамо-Брянск
15:00
ШинникАлания
15:00
ФакелТекстильщик
15:00
ЧайкаЕнисей
16:00
Краснодар-2Иртыш
16:00
НефтехимикТорпедо М
16:00
БалтикаТомь
19:00
Италия / Серия А
Интер МКальяри
0:0
2 тайм
СампдорияНаполи
16:00
ВеронаЛацио
16:00
ЮвентусДженоа
16:00
РомаБолонья
19:00
ФиорентинаАталанта
21:45
Украина / Премьер-лига
ЗаряИнгулец
0:0
перерыв
ВорсклаЛьвов
0:0
перерыв
Рух ВМинай
17:00
Олимпик ДКолос
19:30
Франция / Лига 1
РеннНант
0:0
перерыв
Сент-ЭтьенБордо
16:00
НиццаРеймс
16:00
ЛансЛорьян
16:00
БрестНим
16:00
МонакоДижон
18:05
ЛионАнже
22:00
Англия / Премьер-лига
БёрнлиНьюкасл Юнайтед
1:0
перерыв
Вест Хэм ЮнайтедЛестер Сити
16:05
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
18:30
Шеффилд ЮнайтедАрсенал
21:00
Испания / Примера
ВильярреалОсасуна
15:00
ВаленсияРеал Сосьедад
17:15
ВальядолидГранада
19:30
БетисАтлетико М
22:00
Германия / Бундеслига
Шальке-04Аугсбург
16:30
КёльнМайнц
19:00
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
21:00
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
23:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
01:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
02:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
03:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Астана
100:77
закончен
Парма Нижний Новгород
14:13
1 четверть
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсАтланта Хоукс
20:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
22:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
02:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
02:00
Даллас МавериксСан-Антонио Спёрс
03:00
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
03:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
03:00
Миннесота ТимбервулвзЧикаго Буллз
03:00
Лос-Анджелес КлипперсДетройт Пистонс
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМайами Хит
05:00
Россия / Премьер-Лига
ЦСКАРотор
19:00
Олимп ФНЛ
ВолгарьКрылья Советов
17:30
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионСаутгемптон
20:00
Брайтон энд Хоув АльбионЭвертон
22:15
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймБайер
21:30
Италия / Серия А
БеневентоСассуоло
21:45
Испания / Примера
СельтаСевилья
22:00
КХЛ / плей-офф
СКАЦСКА
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
02:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
02:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
03:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
04:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
05:00
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
05:30
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск Локомотив-Кубань
19:00
Химки Енисей
20:00
Евролига
Зенит Панатинаикос
20:00
НБА / регулярный чемпионат
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
02:30
Даллас МавериксФиладельфия Сиксерс
02:30
Орландо МэджикСан-Антонио Спёрс
03:00
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
04:00
Юта ДжазВашингтон Уизардс
04:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
04:00
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Краснодара» на матч РПЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Краснодара» на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Арсенал»: Шамов, Беляев, Григалава, Бауэр, Бурлак, Костадинов, Кангва, Пантелеев, Чаушич, Хлучевич, Луценко.

«Краснодар»: Сафонов, Кайо, Мартынович, Чернов, Стоцкий, Газинский, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг, Ионов.

Встреча пройдет в Туле на стадионе «Арсенал» при максимальной вместимости в 50% от общего числа зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что этот матч станет первым для Виктора Гончаренко на посту главного тренера «быков» после увольнения из московского ЦСКА, где он проработал более четырех лет.

Тульский коллектив после вчерашнего матча «Уфа» — «Ахмат» опустился в зону прямого вылета.

Ранее сообщалось, что генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи о договорной игре с «Уфой» в рамках 25-го тура чемпионата России.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.