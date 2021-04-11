Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Краснодара» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Краснодара» на матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Арсенал»: Шамов, Беляев, Григалава, Бауэр, Бурлак, Костадинов, Кангва, Пантелеев, Чаушич, Хлучевич, Луценко.

«Краснодар»: Сафонов, Кайо, Мартынович, Чернов, Стоцкий, Газинский, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг, Ионов.

Встреча пройдет в Туле на стадионе «Арсенал» при максимальной вместимости в 50% от общего числа зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что этот матч станет первым для Виктора Гончаренко на посту главного тренера «быков» после увольнения из московского ЦСКА, где он проработал более четырех лет.

Тульский коллектив после вчерашнего матча «Уфа» — «Ахмат» опустился в зону прямого вылета.



Ранее сообщалось, что генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи о договорной игре с «Уфой» в рамках 25-го тура чемпионата России.