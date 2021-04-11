Победивший Власова Смит может провести следующий бой с Бетербиевым

Американский боксер Джо Смит-младший, одержавший минувшей ночью победу над Максимом Власовым в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), может провести следующий бой против россиянина Артура Бетербиева. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, команда спортсмена рассматривает вариант поединка против действующего обладателя чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF). В профессиональной карьере Бетербиев провел 16 боев и одержал 16 побед.

31-летний американец в 30 поединках потерпел три поражения.

Напомним, что по версии Всемирной боксерский ассоциации (WBA) чемпионом мира является россиянин Дмитрий Бивол.

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