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Спортивные новости

«Флорида» является главным претендентом на Гусева

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» является главным претендентом на российского нападающего Никиту Гусева. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Напомним, что дедлайн переходов в лиге — 12 апреля. Спортсмен уже прошел процедуру драфта отказов, после чего получил статус неограниченно свободного агента.

В нынешнем розыгрыше чемпионата НХЛ Гусев провел 20 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года. Он стал лучшим бомбардиром турнира в Пхенчхане, набрав 12 (4+8) очков. Также он взял бронзовые медали чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте объяснила незасчитанный гол Антона Бурдасова в пятом матче финальной серии Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА.

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