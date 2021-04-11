«Краснодар» проиграл «Арсеналу» в первом матче под руководством Гончаренко

В очередном матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» оказался сильнее «Краснодара».

Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на свой счет оформил сербский полузащитник Горан Чаушич, поразивший ворота Матвея Сафонова на 62-й минуте точным ударом из-за пределов штрафной площади.

После этого успеха подопечные Дмитрия Парфенова набрали 20 очков и покинули зону прямого вылета в Олимп — Футбольную национальную лигу (Олимп-ФНЛ).

У команды под руководством Виктора Гончаренко осталось 34 очка, она занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России за пять туров до конца сезона.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен получил мышечное повреждение и не сыграет в матче против «Сочи».