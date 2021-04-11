Ловрен получил мышечное повреждение и не сыграет против «Сочи»

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен получил мышечное повреждение и не сыграет в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых в Twitter.
«Деян Ловрен, получивший повреждение мышечных тканей на одной из тренировок, не прилетел на игру и не сможет помочь команде. Полный диагноз и период восстановления футболиста станут известны после окончательного обследования и тестов», — говорится в заявлении клуба.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 51 очко после 24 туров.
Матч против «Сочи» начнется на стадионе «Фишт» в 16:30 по московскому времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее «Зенит» на своем официальном сайте объявил о сотрудничестве с иранским клубом «Сепахан».
Деян Ловрен, получивший повреждение мышечных тканей на одной из тренировок, не прилетел на игру и не сможет помочь команде.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 11, 2021
Полный диагноз и период восстановления футболиста станут известны после окончательного обследования и тестов. pic.twitter.com/F9dsmHFPpL