Фигурист Коляда рассказал о недостатках СССР

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о недостатках СССР. Об этом сообщает Olympic Channel.

По его словам, он не смог бы жить в обществе, где людям приходилось иметь одинаковые предметы быта.

«Вообще не представляю, если бы я родился, скажем, в Советском Союзе, то не смог бы смириться с тем, что у всех все одинаковое: белые рубашки, синие пиджаки, красные галстуки.

Такое, как по мне, неприемлемо. Конечно же, я не могу совершенно точно утверждать это, поскольку родился уже после той эпохи, но судя по рассказам, все так и было», — сказал Коляда.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме Коляда занял пятое место в соревнованиях мужчин-одиночников.

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