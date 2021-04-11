Менеджер Хабиба: Нурмагомедов разбил бы лицо рестлеру Сину

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, сделал предупреждение профессиональным рестлерам, которые хотят встретиться со спортсменом, передает TMZ.

«Давайте будем честными, если кто-нибудь из этих« мягких »стероидных фанатов захотел устроить поединок с Хабибом, и они хотят, чтобы их побили по-настоящему, они знают, кому им нужно позвонить. Он без проблем разбил бы лицо Джону Сину», — сказал Абдель Азиз.

Сина является трехкратным чемпионом мира WWE в тяжелом весе.

В профессиональной карьере Хабиб одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее депутат Ольга Журова оценила шансы Хабиба попасть в Госудуму.