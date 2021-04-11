Сычев ожидает равную борьбу в матче «Локомотив» — «Спартак»

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и столичным «Спартаком», передает «Спорт-Экспресс».

«Дерби — это такая вещь, в которой нет фаворитов. Не могу здесь кого-то выделить. Играют два сильных соперника, которые борются сейчас за самые высокие места в таблице», — сказал Сычев.

Напомним, что игра «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 11 апреля, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Подопечные Доменико Тедеско занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 47 очков за шесть игр до конца сезона. У команды под руководством Марко Николича 43 очка и третья позиция в таблице.

Ранее сообщалось о том, что Роман Широков считает «Спартак» фаворитом дерби с «Локомотивом».