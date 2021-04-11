В «Химках» рассказали о диагнозе Глушакова после матча с «Тамбовом»

У футболиста подмосковных «Химок» Дениса Глушакова диагностирована контузия боковой связки коленного сустава, передает сайт подмосковной команды.

Напомним, футболист был заменен на 83-й минуте матча против «Тамбова», в котором победили химчане (1:0). О сроках восстановления Глушакова будет объявлено позже.

«Желаем Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй», — говорится в сообщении.

Глушаков стал автором единственного мяча. Он смог отличиться на 59-й минуте поединка.

В матче первого круга победил «Тамбов» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Валерий Чуперка.

В турнирной таблице чемпионата России «Химки» занимают восьмое место, набрав 38 очков. Следующий матч подопечные Игоря Черевченко проведут 17 апреля против грозненского «Ахмата». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее «Химки» с минимальным счетом обыграли «Тамбов» в матче РПЛ.