Теннисистка Кудерметова рассказала о симпатии к Хабибу

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о симпатии к бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

«Хабиб — крутой парень, настоящий мужчина. Он никогда не упускает возможности. Думаю, он хороший человек. Всегда поддерживаю его, когда он выходит в октагон. Мне нравится Хабиб», — сказала Кудерметова в эфире Tennis Channel.

В профессиональной карьере Хабиб одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего обладателя чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением об ирландском бойце Коноре Макгрегоре.