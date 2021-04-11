«Динамо» сыграло вничью с «Уралом» в матче РПЛ

Московское «Динамо» сыграло вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:2.

В составе москвичей точными ударами отметились Иван Ордец и Арсен Захарян. За уральскую команду дважды забил Павел Погребняк.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сандро Шварца занимают шестое место, набрав 43 очка. В следующем туре бело-голубые сыграют на выезде с волгоградским «Ротором». Встреча пройдет 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Урал» располагается на 12-м месте, имея в активе 30 очков. 18 апреля уральцы на своем поле примут казанский «Рубин». Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

В матче первого круга бело-голубые победили со счетом 2:0. Мячи забили Клинтон Н'Жи и Сильвестр Игбун.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 25-й тур

«Динамо» — «Урал» — 2:2

Голы: 0:1 — Погребняк, 43; 1:1 — Ордец, 47: 2:1 — Захарян, 71; 2:2 — Погребняк, 75.

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