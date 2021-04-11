«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов. Стоит отметить, что в конце первого тайма был удален игрок красно-белых Айртон.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке, имея в активе 46 баллов. 17 апреля команда Марко Николича сыграет на своем поле против «Ростова». Начало встречи запланировано на 16.30.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что в первом круге победу одержал «Спартак». На точные удары Джордона Ларссона и Александра Соболева ответил Мурило.

Ранее актер Михаил Боярский предсказал поражение «Спартака» в матче с «Локомотивом».