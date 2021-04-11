«Спартак» подаст апелляцию на судейство в игре с «Локомотивом»

Московский «Спартак» подаст апелляцию на судейство в игре со столичным «Локомотивом», передает «Спорт-Экспресс».

«На две руки во втором тайме точно будем подавать», — сказал директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

Напомним, мяч дважды попадал в руки футболистов красно-зеленых в своей штрафной площади, но арбитр не назначил пенальти.

«Железнодорожники» победили со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов. Стоит отметить, что в конце первого тайма был удален игрок красно-белых Айртон.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке, имея в активе 46 баллов. 17 апреля команда Марко Николича сыграет на своем поле против «Ростова». Начало встречи запланировано на 16.30.

Ранее футбольный арбитр Игорь Федотов заявил, что судьи должны были назначить пенальти в ворота московского «Локомотива» в поединке против столичного «Спартака».