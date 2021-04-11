Фигуристка Медведева выложила в Instagram фото в мини-юбке

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила в Instagram новое фото.

На снимке спортсменка одета в черную мини-юбку, черные сапоги и пиджак. Она сидит на стуле в виде слона.

«Слонопотам», — подписала снимок фигуристка.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. В 2018 году она выиграла серебро Олимпиады в одиночном катании и командных соревнованиях.

Стоит отметить, что осенью 2020 года фигуристка достаточно сильно болела — сначала у Медведевой были серьезные проблемы со спиной, а потом она заболела коронавирусной инфекцией, которая поразила ее легкие. После контрольных прокатов Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, в которой тренировалась до весны 2018 года. Последние два года она занималась под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева поделилась планами на сезон.