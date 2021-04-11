«Атлетико» потерял очки в матче с «Бетисом» и не смог оторваться от «Реала»

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с севильским «Бетисом» в матче 30-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Кристиан Тельо. У гостей мяч забил Янник Карраско.

После 30 туров Примеры «Атлетико», набравший 67 очков, лидирует в турнирной таблице первенства. Столичный клуб опережает мадридский «Реал» на один балл. Идущая на третьем месте «Барселона» отстает от «матрасников» на два очка.

«Бетис» (47) располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Атлетико» примет «Эйбар», а «Бетис» дома сыграет с «Валенсией».

Ранее президент каталонской «Барселоны» Хуан Лапорта заявил, что команда сможет продолжить борьбу за победу в Примере. Об этом он сказал после поражения команды от «Реала» в матче, прошедшем в испанской столице на резервном стадионе «королевского клуба» «Альфредо ди Стефано»

Испания. Примера. 30-й тур

«Бетис» (Севилья) — «Атлетико» (Мадрид) — 1:1

Голы: 0:1 — Карраско, 5; 1:1 — Тельо, 20.