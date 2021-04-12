Олимпийский чемпион Гусев подписал контракт с «Флоридой» на $1 млн

Российский форвард Никита Гусев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз», сообщается на официальном сайте команды.

В начале апреля «Нью-Джерси Девилз» выставил россиянина на безусловный драфт отказов с целью расторгнуть контракт. 10 апреля нападающий стал свободным агентом.

Как сообщает журналист TSN Даррен Дрегер в Twitter, контракт хоккеиста с командой из Санрайза рассчитан на один год, а зарплата составит $1 млн.

Гусев был выбран на драфте 2012 года в седьмом раунде клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Спустя пять лет права на игрока были обменяны в «Вегас Голден Найтс» во время драфта расширения. Дебютировал россиянин в лиге в 2019 году в «Нью-Джерси Дэвилз». В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, в которых набрал пять (2+3) очков.

В Континентальной хоккейной лиге Гусев выступал за московский ЦСКА, хабаровский «Амур», ханты-мансийскую «Югру» и петербургский СКА. В составе последних он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года. Он стал лучшим бомбардиром турнира в Пхенчхане, набрав 12 (4+8) очков. Также он взял бронзовые медали чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

Ранее о возможном переходе Гусева во «Флориду» сообщил журналист Эллиотт Фридман.