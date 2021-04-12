Тренер по водному поло подозревается в избиении подростка

Тренер по водному поло подозревается в избиении подростка после матча в Москве, сообщает «РЕН ТВ».

По информации источника, инцидент произошел в одном из спорткомплексов столицы на 1-й Владимирской улице. Причиной нападения стало оскорбительное высказывание спортсмена в адрес специалиста, сказанное после игры. 16-летний ватерполист в раздевалке поделился впечатлениями об игре и заявил, что судейство тренера соперников было нечестным.

Критика подростка не понравилась наставнику. Проходя мимо ребенка, тренер зацепил его плечом. В ответ спортсмен кинул в мужчину полотенцем. После этого наставник команды соперников ударил ватерполиста кулаком по лицу.

Пострадавший обратился за помощью к медикам в травмпункт с синяками на лице.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла на московском любительском турнире по футболу. В результате потасовки один из игроков был дисквалифицирован на пять матчей лиги, а зачинщик получил бессрочное отстранение.