СК проверит информацию об избиении тренером подростка

Глава пресс-службы Главного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова заявила о начале доследственной проверки после информации о том, что тренер по водному поло ударил подростка после матча.

«По фактам, изложенными в СМИ, следственными органами ГСУ СК по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», — цитирует Иванову ТАСС.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в одном из спорткомплексов столицы на 1-й Владимирской улице. Причиной нападения стало оскорбительное высказывание спортсмена в адрес специалиста, сказанное после игры. 16-летний ватерполист в раздевалке поделился впечатлениями об игре и заявил, что судейство тренера соперников было нечестным.

Критика подростка не понравилась наставнику. Проходя мимо ребенка, тренер зацепил его плечом. В ответ спортсмен кинул в мужчину полотенцем. После этого наставник команды соперников ударил ватерполиста кулаком по лицу.

Пострадавший обратился за помощью к медикам в травмпункт с синяками на лице.