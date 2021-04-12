Моуринью раскритиковал Сульшера за высказывание о Соне

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью резко отреагировал на слова наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера в адрес нападающего столичного клуба Сон Хын Мина.

На 33-й минуте форвард «красных дьяволов» Эдинсон Кавани забил мяч в ворота хозяев, однако гол был отменен, так как до этого полузащитник «Манчестера» Скотт Мактоминей отмахнулся от корейского футболиста и попал ему по лицу. После контакта Сон упал на газон. Комментируя эпизод, Сульшер заявил: «Если бы мой сын остался на три минуты лежать на газоне и не мог бы встать без помощи десяти товарищей, то я бы оставил его без ужина».

«Я просто хочу сказать, что Сону очень повезло, его отец лучше, чем Уле, потому что, я думаю, что все отцы — а я отец — всегда должны кормить своих детей, неважно, что они делают или не делают», — приводит слова португальца Sky Sports.

Моуринью отметил, что лично высказал Сульшеру свои мысли о его комментарии.

Ранее сообщалось, что встреча, прошедшая в столице Великобритании, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.