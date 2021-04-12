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Спортивные новости

«Локомотив» одержал шесть побед подряд в чемпионате России впервые с 1999 года

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Московский «Локомотив» одержал шесть побед подряд в чемпионате России впервые с 1999 года.

11 апреля «железнодорожники» одержали победу над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура первенства страны. Встреча между, прошедшая 11 апреля на «РЖД арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-зеленых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее команда под руководством Марко Николича обыграла московский ЦСКА, тульский «Арсенал», «Сочи», «Уфу» и волгоградский «Ротор».

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. Столичный клуб отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на восемь баллов.

В следующем туре чемпионата страны «железнодорожники» примут «Ростов».

Ранее сообщалось, что «Спартак» подаст апелляцию на судейство в игре с «Локомотивом».

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