Тренер «Рейнджерс» оценил игру новичка команды Кравцова

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» оценил игру форварда Виталия Кравцова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизей», завершилась со счетом 3:2 в пользу «островитян». Российский игрок отметился результативной передачей.

«Кравцов играет уверенно. Он растет с каждой игрой», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ.

21 июня 2018 года россиянин был выбран под общим девятым номером на драфте новичков НХЛ. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Кравцов принял участие в пяти матчах, в которых набрал 1 (0+1) очко.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 21-летний нападающий выступал за челябинский «Трактор». Он сыграл в 49 встречах, забросил 16 шайб и отдал восемь передач.

Ранее сообщалось, что голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Российский вратарь отразил 24 броска из 26. В нынешнем сезоне Сорокин помог команде одержать 11 побед в 15 матчах. Голкипер отражает в среднем за игру 91,5% броска при коэффициенте надежности 2,17.