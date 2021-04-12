Кафельников раскритиковал работу арбитров матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывшая первая ракетка мира и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников высказался о поражении команды в матче 25-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива».

Встреча, прошедшая 11 апреля на «РЖД арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-зеленых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Почему «Спартак» проиграл? Наверное, потому что два пенальти не назначили 100%. Один — на Промесе, а второй — на Мозесе, где была рука. Я не утверждаю, что результат бы изменился, но судьи были обязаны поставить пенальти, а они этого не сделали», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-теннисиста, судейство в матче было необъективным.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 46 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 47 баллами располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подаст апелляцию на судейство в игре с «Локомотивом».