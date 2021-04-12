Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал нерезультативную игру капитана команды Александра Овечкина в матче с «Бостон Брюинз», в котором столичная команда забросила восемь шайб (8:1).

«Он старался и запускал шайбы по воротам отовсюду. Но приятно, что сегодня результативно сыграли все звенья», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Встреча, прошедшая в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 8:1 в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Ти Джей Оши, Ларс Эллер и Конор Шири, также отличились Ник Дауд и Том Уилсон. У хозяев шайбу забросил Крэйг Смит.

Российские игроки столичного клуба Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов отметились результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Передачи Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Бостон».