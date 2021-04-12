Рангник может стать главой спортивного отдела «Локомотива»

Ральф Рангник приезжал в Москву, чтобы провести переговоры с руководством «Локомотива», в клубе его рассматривают на пост главы спортивного отдела. Об этом сообщает «Чемпионат». Немецкий специалист посетил матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

«Руководители «Локомотива» заинтересованы в том, чтобы Рангник возглавил спортивный отдел клуба и был, по сути, спортивным директором, — сообщил источник издания. — Препятствием могут стать высокие финансовые требования немца. Специалист хочет получать около 3,6 млн евро в год».

Ранее предполагалось, что Рангник прибыл в Москву по приглашению «Спартака» и рассматривается клубов как возможный преемник Доменико Тедеско на посту главного тренера.

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов опроверг эту информацию.

Ранее В «Спартаке» прокомментировали приезд Рангника на матч с «Локомотивом».