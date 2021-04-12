12-летний прыгун в воду ударился головой о бетонную вышку и находится в коме

12-летний спортсмен из Казани впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду во время соревнований в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Проишествие случилось 10 апреля во время соревнований в бассейне спорткомплекса ЦСКА. Во время одного из прыжков юный спортсмен немного оступился и ударился головой о бетонную вышку, с которой и прыгал. Спортсмен получил тяжелые травмы и на скорой был доставлен в детскую больницу. Сейчас он находится в коме на ИВЛ.

Артемий считается одним из самых талантливых в казанской спортшколе, к своим 12 годам он уже не раз выигрывал всероссийские соревнования.

Следственный комитет начал проверку по этому инциденту.

В конце марта в Уфе умер 13-летний Ефим Москвин, который с январе находился в коме после падения на турнире по борьбе.

Ефим потерял сознание после падения во время поединка на школьного турнире по национальной борьбе куреш. В состоянии комы он месяц пробыл в местной районной больнице, хотя мама ребенка утверждала, что в больнице нет необходимых условий для лечения. В марте Ефима перевезли в Республиканскую детскую больницу в Уфе, но ничего поделать врачи уже не смогли.

Ребенок скончался так и не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что В Башкирии умер 13-летний мальчик, который с января был в коме после турнира по борьбе.