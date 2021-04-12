Пирло прокомментировал брошенную Роналду футболку после матча с «Дженоа»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал эпизод, произошедший после матча 30-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (3:1). После финального свистка Криштиану Роналду бросил свою футболку на газон.

«Это нормально. Криштиану — чемпион, и он всегда хочет оставить свой след. Не думаю, что клуб оштрафует Роналду. Он был расстроен, как и другие футболисты», — приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

Напомним, что совсем недавно в матче второго тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 после удара Роналду пробил из-за пределов штрафной, один из защитников сборной Сербии ногой выбил мяч из ворот. Футболисты сборной Португалии сигнализировали судье, что мяч пересек линию ворот, однако арбитр гол не засчитал. За возмущение Роналду получил желтую карточку. Форвард эмоционально отреагировал на решение судьи и бросил капитанскую повязку на поле.

Повязка была продана на аукционе за €64 тысячи. Собранные от продажи деньги были переданы на лечение для шестимесячного ребенка Гаврило Джурджевича из сербского города Крагуевац. Мальчик страдает атрофией спинных мышц.

Ранее сообщалось, что капитанскую повязку Роналду продали за €64 тыс..