Нурмагомедов опубликовал пост с шуткой в адрес Макгрегора и Порье

Бывший чемпион MMA Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост с шуткой в адрес ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. Так 32-летний россиянин отреагировал на перепалку своих бывших соперников в соцсетях.

В ролике, опубликованном Хабибом в Twitter, один из героев говорит собеседникам: «Я вам слово свое дал? Забираю обратно».

Порье заявил, что Макгрегор не сдержал свое слово и не сделал пожертвование в его фонд после их поединка. Ирландец отреагировал на выпад оппонента, отметив, что должен знать, куда идут деньги.

Спортсмены дважды встречались между собой. В 2014 году победу праздновал ирландский спортсмен, в январе 2020 года Порье взял реванш и отправил Макгрегора в нокаут. Третья схватка бойцов запланирована на июль этого года.

Деньги важнее величия: Порье подписался на новый бой с Конором.