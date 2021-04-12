Макгрегор объяснил, почему не перечислил $500 тысяч в фонд Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор Макгрегор ответил на заявление Дастина Порье, который рассказал о том, что ирландец так и не перечислил в его благотворительную организацию обещанные $500 тысяч.

«Пожертвование, а не долг, — написал Макгрегор в своем Twitter. — Мы ждали планов на эти деньги, но так и не дождались. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Узнаю, куда идут деньги, шаг за шагом. Иначе они уходят в никуда. И тот факт, что ты принял третий бой со мной вместо поединка за титул, говорит о том, что я не ошибся на твой счет».

Ранее Порье заявил, что Макгрегор не сдержал свое слово и не сделал пожертвование в его фонд после их поединка.

«Ты обещал пожертвование в мою благотворительную организацию, но ты и твоя команда перестали отвечать после поединка в январе. Скоро увидимся, 10 июля заплатишь за все!» — написал Порье.

Спортсмены дважды встречались между собой. В 2014 году победу праздновал ирландский спортсмен, в январе 2021 года Порье взял реванш и отправил Макгрегора в нокаут. Третья схватка бойцов запланирована на июль этого года.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов опубликовал пост с шуткой в адрес Макгрегора и Порье.