Депутат Госдумы прокомментировал оскорбления в адрес Гильерме

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев высказался об оскорбительных кричалках болельщиков «Спартака» в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в матче 25-го тура чемпионата России..

«С человеческой точки зрения, конечно, считаю, что любые оскорбления непозволительны. Особенно, если они касаются расовой, национальной или темы цвета кожи человека. Но назовите мне хотя бы один матч, где болельщики не оскорбляют кого-то. Футболист перешел из одного клуба в другой — оскорбляют, Гильерме вчера вытащил все возможное — снова оскорбления», — сказал Лебедев в интервью «Чемпионату».

Ранее было опубликовано видео, на котором видно, как Гильерме показывает трибуне разные жесты, но непонятно, провоцирует ли вратарь фанатов «Спартака» или же таким образом отвечает на оскорбления с трибун.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что в распоряжении клуба есть видео, на котором Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча.

Заседание КДК состоится во вторник. Представители «Спартака», «Локомотива» и сам Гильерме на него вызваны.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео с жестами Гильерме в адрес болельщиков «Спартака».