«Спартак» обратился в ЭСК по поводу судейства в матче с «Локомотивом»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о том, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу судейства в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Направили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку решениям Судьи Левникова и видеоассистента Иванова. Обращение касается трех эпизодов: возможный фол на Квинси Промесе в штрафной «Локомотива» на 44-й минуте, а также вопрос о причинах не назначения 11-метровых ударов после возможного контакта мяча с рукой игроков красно-зеленых в своей штрафной на 52-й и 87-й минутах», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

После матча главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско критиковал судейство. «Вы не видели ни одного решения VAR в пользу нас? Я тоже. VAR может быть хорошим инструментом, если им пользоваться, как надо. Вы видели пример в еврокубках, как это должно работать», — сказал немецкий специалист.

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