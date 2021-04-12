12-летнему прыгуну в воду сделали операцию, он по-прежнему в коме

12-летний спортсмен из Казани, который впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду во время соревнований в Москве, находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Лучшими специалистами нашей страны в короткие сроки была проведена операция. Ситуация достаточно сложная, парень находится в тяжёлом состоянии. Маме спортсмена оказана моральная и финансовая помощь. На данный момент ей снята квартира в непосредственной близости от больницы. Максимально окажем поддержку и верим, что парень пойдёт на поправку», — цитирует Леонова «Р-Спорт».

Проишествие случилось во время соревнований в бассейне спорткомплекса ЦСКА. Во время одного из прыжков юный спортсмен немного оступился и ударился головой о бетонную вышку, с которой и прыгал. Спортсмен получил тяжелые травмы и на скорой был доставлен в детскую больницу. Сейчас он находится в коме на ИВЛ.

Артемий считается одним из самых талантливых в казанской спортшколе, к своим 12 годам он уже не раз выигрывал всероссийские соревнования.

Следственный комитет начал проверку по этому инциденту.

Ранее сообщалось, что 12-летний прыгун в воду ударился головой о бетонную вышку и находится в коме.