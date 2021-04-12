«Я великий слепой»: «Спартак» потроллил судей VAR

Пресс-служба московского «Спартака» потроллила судьей матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом», который завершился поражением красно-белых 0:2. Видео можно посмотреть в Twitter столичного клуба.

«Спартак» направил обращение в ЭСК с просьбой дать оценку решениям судьи Левникова и видеоассистента Иванова в матче с «Локомотивом». Обращение касается трех эпизодов: возможный фол на Квинси Промесе в штрафной «Локомотива» на 44-й минуте, а также вопрос о причинах не назначения 11-метровых ударов после возможного контакта мяча с рукой игроков красно-зеленых в своей штрафной на 52-й и 87-й минутах.

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