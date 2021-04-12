Рангник не подписывал договор с «Локомотивом»

Бывший тренер ряда немецких клубов Ральф Рангник не подписывал договор на оказание консультационных услуг с московским «Локомотивом», передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 11 апреля Рангник посетил матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-зеленые встречались с московским «Спартаком» (2:0).

Отмечается, что поездка имела ознакомительный характер. «Железнодорожники» хотят расширить международное сотрудничество.

Ранее предполагалось, что Рангник прибыл в Москву по приглашению «Спартака» и рассматривается клубов как возможный преемник Доменико Тедеско на посту главного тренера.

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов опроверг эту информацию.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 46 баллов. 17 апреля команда Марко Николича сыграет на своем поле против «Ростова». Начало встречи запланировано на 16.30.

Ранее сообщалось о том, что Рангник может стать главой спортивного отдела «Локомотива».