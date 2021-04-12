Дасаев: Гильерме нужно оштрафовать за поведение в игре со «Спартаком»

Экс-голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что вратаря столичного «Локомотива» Гильерме нужно оштрафовать за поведение в игре с красно-белыми, передает «Спорт-Экспресс».

«Надо себя держать в руках, это сто процентов. Когда подобное случается, надо как-то терпеть, вести себя порядочно. И тогда болельщики к тебе потянутся. Считаю, что Гильерме надо оштрафовать», — сказал Дасаев.

Напомним, во время матча со «Спартаком» голкипер подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов красно-белых.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что в распоряжении клуба есть видео, на котором Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча.

Напомним, «железнодорожники» обыграли «Спартак» со счетом 2:0.

Ранее сообщалось о том, что Гильерме за провокацию болельщиков «Спартака» может быть наказан штрафом или дисквалификацией.