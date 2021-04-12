Украинский тяжелоатлет объяснил скандальный пост после победы на ЧЕ в Москве

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак объяснил, зачем он выложил скандальный пост после победы на чемпионате Европы, который проходил в Москве.

Напомним, спортсмен после своего триумфа опубликовал на своей странице в Instagram текст песни группы «Ленинград» «Москва».

«Вчера приснился сон прекрасный —

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком», — гласят строчки композиции музыкантов из Санкт-Петербурга.

«Это был всего лишь троллинг Кремля, не более того. Тут не было призывов к действиям, к тому, чтобы спалить Москву. И не было настолько агрессивно-враждебных настроений по поводу Москвы», — передает слова Чумака Tribuna.com.

Чумак стал трехкратным чемпионом континента. Также он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. В 2016 году спортсмен участвовал в Олимпийских играх, которые прошли в Бразилии.

Ранее Чумак выложил провокационный пост после победы на чемпионате Европы в Москве.