Макгрегор объявил об отмене третьего боя с Порье

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил о том, что его бой против Дастина Порье, который должен был пройти 10 июля, не состоится.

Напомним, Порье обвинил Макгрегора в том, что ирландец не пожертвовал в его благотворительный фонд $500 тыс., несмотря на обещание.

«Дурак. Вы, должно быть, плохо знакомы с деньгами. Бой, кстати, окончен. Я собираюсь драться с кем-нибудь еще 10-го», — написал Макгрегор в Twitter.

«Хорошо», — ответил Порье.

Спортсмены дважды встречались между собой. В 2014 году победу праздновал ирландский спортсмен, в январе 2021 года Порье взял реванш и отправил Макгрегора в нокаут. Третья схватка бойцов была запланирована на июль этого года.

Макгрегор за второй бой с Порье, несмотря на поражение, заработал больше $20 млн. Для сравнения, американец получил в пять раз меньше. Ирландец еще до поединка сделал заявление, что пожертвует деньги в фонд Порье «Good Fight».

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