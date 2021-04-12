Начальник «Локомотива» был замечен в судейской перед игрой со «Спартаком»

Московский «Спартак» опубликовал в своем Instagram ролик о том, что было вокруг матча против московского «Локомотива».

В начале видеозаписи видно, что из судейской комнаты выходит начальник «железнодорожников» Станислав Сухина. Стоит отметить, что нахождение в судейской посторонних лиц запрещено регламентом.

Председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц заявил, что Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит этот эпизод.

«Если это зафиксировано, то, безусловно, это будет рассмотрено. Никто не имеет права входить в судейскую комнату. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба», — передает слова Хачатурянца РИА «Новости».

Напомним, «железнодорожники» победили со счетом 2:0.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке, имея в активе 46 баллов. 17 апреля команда Марко Николича сыграет на своем поле против «Ростова». Начало встречи запланировано на 16.30 мск.

Ранее Доменико Тедеско прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом».