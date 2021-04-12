Игрок «Химок» Глушаков рассказал о своей травме

Игрок подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о своей травме, которую он получил в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова».

«Частичное повреждение внутренней боковой связки. Надежда еще сыграть в этом сезоне будет жить до самого конца. Очень хочу сыграть в последнем туре чемпионата, или, например, в предпоследнем», — написал Глушаков в Instagram.

Напомним, футболист был заменен на 83-й минуте матча, в котором «Химки» одержали победу со счетом 1:0.

Глушаков стал автором единственного мяча. Он смог отличиться на 59-й минуте поединка.

В матче первого круга победил «Тамбов» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Валерий Чуперка.

В турнирной таблице чемпионата России «Химки» занимают восьмое место, набрав 38 очков. Следующий матч подопечные Игоря Черевченко проведут 17 апреля против грозненского «Ахмата». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее Глушаков повредил боковую связку колена.