Боец UFC Фергюсон думает о переходе в бокс

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон заявил о том, что он рассматривает переход в бокс.

«В боксе есть шанс заработать что-то реальное. Того, что я зарабатываю в ММА, мне едва хватает. Недавно добился от UFC выплат за лечение и операцию после боя с Джастином Гэтжи. Год добивался этого», — сказал боец в эфире Submission Radio.

Напомним, Фергюсон и россиянин Хабиб Нурмагомедов пять раз пытались организовать между собой очный поединок, однако по разным причинам бои отменялись. В октябре 2020 года Нурмагомедов, одержав победу над другим американцем, Джастином Гэтжи, защитил чемпионский пояс и объявил о завершении карьеры.

На 15 мая запланирован поединок Фергюсона против Бенила Дариуша. Встреча состоится на турнире UFC 262.

В профессиональной карьере Фергюсон принял участие в 30 поединках, в которых одержал 25 побед и потерпел пять поражений. Рекорд Дариуша — 20-4.

Ранее Фергюсон жестко отклонил предложение россиянина Ислама Махачева о поединке.