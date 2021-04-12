Погребняк признался, что продолжить карьеру ему помог коронавирус

Игрок екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк рассказал о том, как коронавирус повлиял на его карьеру, передает «Чемпионат.com».

«Может, коронавирус мне и помог. Когда лежал в больнице, испугался, что так нелепо может закончиться моя карьера. Я так же мотивирован, как и раньше. Футбол — это моя жизнь», — сказал Погребняк.

Напомним, 11 апреля «Урал» на выезде сыграл вничью с московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:2. Погребняк оформил дубль.

«Урал» располагается на 12-м месте, имея в активе 30 очков. 18 апреля уральцы на своем поле примут казанский «Рубин». Игра начнется в 12.00 по московскому времени.

Погребняк выступал за московский «Спартак», петербургский «Зенит», столичное «Динамо», «Тосно», «Фулхэм» и «Рединг».

Ранее московское «Динамо» сыграло вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).