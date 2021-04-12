Московский ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина.

Московские армейцы одолели петербургский СКА в шестом матче серии со счетом 2:0, одержав четвертую победу.

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб. В середине второго отрезка матча счет открыл Максим Шалунов, которому ассистировал Брендан Лайпсик. За две минуты до второго перерыва Максим Сорокин удвоил преимущество своей команды. Также в голевой комбинации принял участие Андрей Светлаков.

Интересно, что москвичи лидировали в серии со счетом 3:0, но петербуржцы смогли выиграть две игры подряд.

В шести матчах серии СКА сумел отличиться восемь раз, пропустив 15 шайб.

В регулярном сезоне команды провели четыре матча. Московские армейцы выиграли трижды, пропустив лишь восемь шайб.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА сыграет с победителем пары «Авангард» — «Ак Барс». «Ястребы» ведут в серии со счетом 3:2. Следующая встреча состоится 13 апреля.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Владислав Третьяк похвалил СКА за победу в пятом матче Западной конференции над ЦСКА.