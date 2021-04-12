Наставник ЦСКА Олич подвел итоги игры с «Ротором»

Наставник московского ЦСКА Ивица Олич подвел итоги игры 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с волгоградским «Ротором», передает «Чемпионат.com».

«Я доволен тремя очками, это моя первая домашняя игра. Было важно сегодня выиграть. До этого матча игры тоже были тяжелыми. Я знал, что сегодня не будет легко», — сказал Олич.

В самом конце первого тайма счет открыл Чидера Эджуке. За 20 минут до финального свистка Хосе Саломон Рондон удвоил преимущество своей команды.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные хорватского специалиста занимают четвертое место, набрав 46 очков. В следующем туре армейцы встретятся на выезде с «Сочи». Игра состоится 18 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Команда с берегов Волги расположилась на 14-й строчке, имея в активе 18 баллов. В следующем матче волгоградцы сыграют против московского «Динамо». Команды померятся силами 17 апреля. Они выйдут на поле в 16.30 по московскому времени.

Ранее ЦСКА обыграл «Ротор» в матче РПЛ.