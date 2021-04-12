В «Спартаке» заявили о нарушении регламента арбитром матча с «Локомотивом»

Глава департамента московского «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил, что арбитр матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые уступили столичному «Локомотиву» (0:2), Кирилл Левников нарушил дисциплинарный кодекс, передает РИА «Новости».

Напомним, 12 апреля стало известно о том, что перед матчем в судейскую комнату заходил начальник «Локомотива» Станислав Сухина, что запрещено регламентом.

«Арбитр должен сообщить делегату о любых инцидентах, произошедших до, во время и по окончании матча. В том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на судейскую бригаду», — сказал Фетисов.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее начальник «Локомотива» Сухина был замечен в судейской перед игрой со «Спартаком».