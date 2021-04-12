«Локомотиву» может грозить техническое поражение в игре со «Спартаком»

Московскому «Локомотиву» может грозить техническое поражение в матче с московским «Спартаком».

Встреча состоялась 11 апреля в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Напомним, в Instagram красно-белые опубликовали видео, на котором видно, что перед матчем начальник «железнодорожников» Станислав Сухина заходил в судейскую комнату. Это является нарушением правил.

Присуждение технического поражение станет возможным, если будет доказано, что было оказание прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи.

В интервью РИА «Новости» председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что «Спартак» подал обращение по поводу нахождения Сухины в судейской комнате перед матчем.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке, имея в активе 46 баллов. 17 апреля команда Марко Николича сыграет на своем поле против «Ростова». Начало встречи запланировано на 16.30.

Ранее Леонид Федун резко отреагировал на поражение «Спартака» в матче с «Локомотивом».